Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе.”, - повідомляє Генштаб