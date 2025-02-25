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21:34 25.02.2025

Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

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Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

Цивільні аеропорти Польщі адаптують під виконання воєнних завдань, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Необхідно більше аеропортів, використовуваних для обох цілей. Кожен аеропорт має бути якимось чином адаптований і пристосований до можливості співпраці та роботи з військовими", - заявив глава польського Міноборони, якого цитує агентство PAP.

Він повідомив, що "деякі польські аеропорти є цивільно-військовими, з яких найкращим прикладом є аеропорт Краків-Баліце, де розташована авіабаза і є цивільний аеропорт. Частина аеропорту імені Шопена у Варшаві також є військовим портом".
Косіняк-Камиш також наголосив на важливості аеропорту Жешув-Ясенка, через який проходять пожертвування і підтримка для України.

Агентство повідомляє, що зараз тривають переговори Міноборони з міністерством інфраструктури та розвитку щодо інших цивільних аеропортів, яких налічується 15, "удвічі більше, ніж військових".

Повідомляється, що "в аеропорту Жешува триває розширення, в аеропорту Кракова тривають підготовчі процеси, в аеропортах Катовіце і Вроцлава будується вантажний хаб, а також залізнична гілка і паливні резерви, а в аеропорту Щецина планується розвиток із подвійним призначенням - як для збільшення пасажирських авіаперевезень, так і для реагування в разі небезпеки або стихійних лих".

Як пояснює агентство, у військовій частині можуть розміщуватися транспортні та вантажні вузли, пункти евакуації, пункти надання допомоги"

Теги: #польща #міноборони #аеропорти

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