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19:27 25.02.2025

До програми підготовки українських військових INTERFLEX приєдналась Албанія

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До програми підготовки українських військових INTERFLEX приєдналась Албанія

До операції INTERFLEX з підготовки українських військових доєдналась Албанія, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Велика Британія вітає Албанію як 13-ту країну, що приєдналася до операції INTERFLEX", - зазначається в повідомленні в відомство у соцмережі X.

Таким чином Албанія – у рамках міжнародної допомоги, доєдналась до операції, до якої раніше вже залучились сама Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія та Румунія.

"Великобританія та її партнери продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додали в Міноборони.

 

Теги: #interflex #албанія

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