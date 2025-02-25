Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження потужності промисловості та бізнесу з 16:00 до 19:00.

"Завтра, 26 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 16:00 до 19:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм-каналі.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголошує "Укренерго".

Вона зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

На вихідні та понеділок НЕК не повідомляла про будь-які обмеження, у вівторок вони анонсувалися з 05:00 до 08:00 та з 15:00 до 24:00.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.