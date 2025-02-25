Мінкультури підтвердило "Кінокіт" і "Зеонбуд" статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило ТОВ "Кінокіт" і ТОВ "Зеонбуд" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з лютневими наказами Мінкультури, встановлено, що ТОВ "Кінокіт" і ТОВ "Зеонбуд" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм підтверджено такий статус.

Раніше, у грудні 2024 року рух ЧЕСНО з посиланням на аудит Рахункової палати за 2020-2023 роки повідомляли, що: "Компанія "Кінокіт" з орбіти ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка без конкуренції отримала підряди на понад 250 млн грн для виготовлення контенту телеканалу "Рада".

Також статус підтверджено: ТОВ "ОТТ Україна", ПрАТ "Атомсервіс", ДПТС "Квант", ТОВ "Інфінітас", ТОВ "Омега ТВ", ТОВ "ЛІЗКО", і крім того, статус надано ТОВ "ЕН Джі Груп".

Як повідомлялося, наприкінці листопада уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні будуть мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Мінкультури 7 лютого затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.