Події

17:27 25.02.2025

Працівниця будинку культури на Донеччині отримала 15 років тюрми за держзраду

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Працівниця будинку культури на Донеччині отримала 15 років тюрми за держзраду
Фото: https://t.me/SBUkr/14228

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агентку ФСБ, яку у січні 2024 року затримали на Донеччині, повідомила Служба безпеки України.

"Мова йде про 33-річну працівницю будинку культури у місті Новогродівка, яка передавала окупантам бойові позиції Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському. За даними контррозвідки СБУ, тоді ворога найбільше цікавили геолокації укріпрайонів, блокпостів та артилерійських позицій українських військ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Для збору розвідданих жінка на маршрутних таксі долала сотні кілометрів у районах Курахового, Мирнограда, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Там вона приховано фіксувала ймовірні локації ЗСУ і месенджером передавала координати своєму російському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Задокументовано як зрадниця відправляла йому агентурні "звіти" у вигляді позначок на електронних картах з назвою об’єктів.

Контррозвідники СБУ провели комплексні заходи для убезпечення місць розташування українських захисників і затримали агентку ФСБ в її помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, який використовувався для контактів з ФСБ.

"За даними слідства, жінка потрапила у поле зору окупантів восени 2023 року, коли публікувала антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. Після одного з таких "дописів" на неї у месенджері вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на "привілеї", які їй пообіцяв у разі захоплення регіону", - зазначається в повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: #донеччина #агент_фсб #сбу

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