Недбалість директора КП спричинила дві масштабні пожежі на Одещині – Офіс генпрокурора

На Одещині викрито директора комунального підприємства, через недбалість якого виникло дві масштабні пожежі та завдано значних екологічних збитків, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, посадовець, відповідальний за експлуатацію полігону твердих побутових відходів, систематично нехтував своїми обов’язками. Він не забезпечував належну охорону території, не вживав заходів протипожежної безпеки та не контролював накопичення біогазу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Офіса генпрокурора, у червні 2023 року через ці порушення на полігоні сталася масштабна пожежа, що тривала 11 днів. Вогонь спричинив викид біогазу та інших небезпечних речовин у повітря на площі понад 1 га.

У вересні сталася нова пожежа, яка через суху погоду та сильний вітер швидко поширилася на 0,28 га. Ліквідувати її вдалося лише через 9 годин.

"Обидві пожежі призвели до значного забруднення повітря. Загальна сума екологічної шкоди перевищила 4,7 млн грн", - зазначається в повідомленні.

За процесуального керівництва Біляївської окружної прокуратури директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості і забрудненні атмосферного повітря небезпечними речовинами та відходами через порушення спеціальних правил, що створило загрозу для життя, здоров’я людей і довкілля (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 241 КК України).