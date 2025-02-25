В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

У Києві фіксується високий рівень забрудненості повітря через накопичення часток пилу в приземних шарах, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.

"Якщо говорити про причину забруднення, то це, звичайно, джерела викидів, а це у нас і промисловість, і автомобільний транспорт, і будівництво, що відбувається в місті, і планування, і зменшення зелених зон. Це основні причини і джерело того, що відбувається. Звичайно, погодні умови, особливо маловітряна погода і високий атмосферний тиск, сприяють тому, що частки пилу затримуються в приземному шарі, Це нам дає високу забрудненість повітря, особливо в ранкові й обідні години", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як повідомляє Міндовкілля в телеграм-каналі, радіаційний фон в столиці в нормі.

За словами міністра, схожа ситуація із забруднням повітря зараз спостерігається на Вінниччині, Житомирщині, Львівщині, у Хмельницькому.

"Великі міста завжди потерпають від більшої кількості викидів, особливо від автомобільного транспорту, теплових електростанцій, які забезпечують теплом наших громадян. Але правильне планування, збільшення зелених зон – це те, що ми маємо робити. І я як міністр захисту довкілля разом з колегами постійно комунікую з міською владою для того, щоб більше уваги приділялося саме цим питанням і чинникам правильного управління і правильного планування розвитку міста. Це, своєю чергою, допоможе нам зменшити такі екологічні ризики і рівень забрудненості повітря", - зазначила міністр.