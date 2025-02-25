Події

13:27 25.02.2025

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

2 хв читати
В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

У Києві фіксується високий рівень забрудненості повітря через накопичення часток пилу в приземних шарах, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.

"Якщо говорити про причину забруднення, то це, звичайно, джерела викидів, а це у нас і промисловість, і автомобільний транспорт, і будівництво, що відбувається в місті, і планування, і зменшення зелених зон. Це основні причини і джерело того, що відбувається. Звичайно, погодні умови, особливо маловітряна погода і високий атмосферний тиск, сприяють тому, що частки пилу затримуються в приземному шарі, Це нам дає високу забрудненість повітря, особливо в ранкові й обідні години", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як повідомляє Міндовкілля в телеграм-каналі, радіаційний фон в столиці в нормі.

За словами міністра, схожа ситуація із забруднням повітря зараз спостерігається на Вінниччині, Житомирщині, Львівщині, у Хмельницькому.

"Великі міста завжди потерпають від більшої кількості викидів, особливо від автомобільного транспорту, теплових електростанцій, які забезпечують теплом наших громадян. Але правильне планування, збільшення зелених зон – це те, що ми маємо робити. І я як міністр захисту довкілля разом з колегами постійно комунікую з міською владою для того, щоб більше уваги приділялося саме цим питанням і чинникам правильного управління і правильного планування розвитку міста. Це, своєю чергою, допоможе нам зменшити такі екологічні ризики і рівень забрудненості повітря", - зазначила міністр.

 

Теги: #гринчук_світлана #київ #забруднення #повітря

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 24.02.2025
Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

11:17 24.02.2025
Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

10:03 24.02.2025
Помічник генсека НАТО прибув до Києва

Помічник генсека НАТО прибув до Києва

09:56 24.02.2025
Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

09:40 24.02.2025
Премʼєр Швеції прибув до Києва

Премʼєр Швеції прибув до Києва

09:11 24.02.2025
Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів

Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів

09:02 24.02.2025
Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у треті роковини агресії РФ проти України

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у треті роковини агресії РФ проти України

16:50 23.02.2025
У саміті в Києві 24 лютого візьмуть участь 13 лідерів офлайн та 24 онлайн – Зеленський

У саміті в Києві 24 лютого візьмуть участь 13 лідерів офлайн та 24 онлайн – Зеленський

16:22 23.02.2025
У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

00:38 23.02.2025
У Дарницькому районі виникла пожежа через падіння уламків дрону – КМВА

У Дарницькому районі виникла пожежа через падіння уламків дрону – КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

Через нічний ворожий авіаудар по Дергачах постраждали 4 жінки – Синєгубов

Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА