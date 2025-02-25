Окупанти атакували обласний центр Сум, є поранені
Російські війська в ніч на вівторок атакували "шахедами" обласний центр в Сумах, постраждали дві людини та пошкоджено вікна у двох багатоквартирних будинках, повідомила ОВА.
"Сьогодні, 25 лютого вранці ворог атакував "шахедами" обласний центр. Внаслідок падіння одного з російських безпілотників з подальшою детонацією, попередньо, травмовано двоє людей", - сказано в повідомленні.
Також пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках.
Крім того, ворог завдав авіаудар, застосувавши БпЛА типу "шахед" по Хотінській громаді.
Наслідки атаки росіян уточнюються.