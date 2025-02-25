Події

07:48 25.02.2025

Окупанти атакували обласний центр Сум, є поранені

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Окупанти атакували обласний центр Сум, є поранені
Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

Російські війська в ніч на вівторок атакували "шахедами" обласний центр в Сумах, постраждали дві людини та пошкоджено вікна у двох багатоквартирних будинках, повідомила ОВА.

"Сьогодні, 25 лютого вранці ворог атакував "шахедами" обласний центр. Внаслідок падіння одного з російських безпілотників з подальшою детонацією, попередньо, травмовано двоє людей", - сказано в повідомленні.

Також пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках.

Крім того, ворог завдав авіаудар, застосувавши БпЛА типу "шахед" по Хотінській громаді.

Наслідки атаки росіян уточнюються.

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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