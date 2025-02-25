Росіяни обстріляли чотири населені пункти Донеччини, одна жертва і п'ятеро поранених – Офіс генпрокурора

Російські війська обстріляли чотири населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинула одна особа та п'ятеро поранені, повідомив Офіс генерального прокурора України.

Як повідомляє слідство, вдень понеділка, 24 лютого, ворог завдав удару по селу Федорівка Волноваського району. За місцем мешкання зазнав множинних осколкових поранень 76-річний пенсіонер.

Також о 15:50 російська армія обстріляла Слов’янськ. Внаслідок влучання боєприпасу по торговельному об’єкту загинула 36-річна продавчиня. Ще одна 35-річна жінка отримала мінно-вибухову травму й різану рану руки.

О 16:20 війська РФ поцілили по Краматорську. У зоні ураження опинився житловий квартал міста. Перебуваючи у себе в оселях, тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків. У них діагностовано контузії й мінно-вибухові травми. Постраждалим надано медичну допомогу.

Як зазначається, попередньо, населені пункти окупанти атакували з використанням "УМПБ Д-30 СН".

Також через 25 хвилин ворог скинув авіабомбу "ФАБ-250" із модулем УМПК на Костянтинівку. Снаряд поцілив по приватному сектору, де осколком скла поранено 81-річну жительку.

Крім того, внаслідок чисельних ворожих атак пошкоджено домоволодіння, магазини, легкові автомобілі й гараж.

"За процесуального керівництва Волноваської, Слов’янської, Краматорської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/28949