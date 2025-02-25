Росіяни обстріляли 13 громад Сумської області, дві людини загинуло і шість поранені - ОВА

Російські війська у четвер обстрілювали 13 громад Сумської області, внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, дві людини загинуло і шість поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська: ворог бив з мінометів (14 вибухів), артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (6 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Юнаківська: росіяни вдарили з РСЗВ (30 вибухів), артилерії (9 вибухів), атакували КАБами (6 вибухів).

Хотінська: ворог вдарив з артилерії (6 вибухів), КАБами (2 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи), атака БпЛА (1 вибух).

Великописарівська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометні обстріли (15 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу загинула 1 цивільна особа, поранення отримали 2 цивільні особи.

Зноб-Новгородська: зафіксовано артилерійські обстріли (9 вибухів).

Миропільська: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів), атаку FPV-дрона (1 вибух), пуск КАБу (1 вибух). Внаслідок обстрілу 3 цивільні особи отримали поранення, 6 приватних будинків пошкоджено.

Шалигинська: завдано атаку FPV-дрона (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Білопільська: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів).

Середино-Будська: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи), мінометний обстріл ( 3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Путивльська: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманьська: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).

Свеська: був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Сумська: ворог завдав удар 2 БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу загинула 1 цивільна особа. Травму отримала 1 цивільна особа, пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та 2 приватних автомобілі.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33895