Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом порушував питання розміщення іноземного контингенту на українській землі, зазначивши важливість американської підтримки.

"Ми також змогли обговорити всю роботу, яка була проведена з нашими британськими партнерами, щоб проговорити розміщення миротворчих сил на українській землі, що становило б частину цих гарантій безпеки, до яких інші країни, крім того, готові приєднатися і для яких, очевидно, американська солідарність і підтримка є дуже важливими", - сказав він на пресконференції із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Макрон наголосив, що також прибув в Вашингтон, щоб передати “"послання про надзвичайну чіткість зобов'язань Європи".

"Ми віддані розбудові тривалого миру, ми як європейці віддані виконанню своєї ролі в цих гарантіях безпеки і, в більш широкому сенсі, ми віддані, усвідомлюючи, що європейці все ще мають робити більше для безпеки Європи, її оборони і, в певному сенсі, для більш справедливого розподілу тягаря безпеки, який ваша країна несе вже кілька років", - заявив він.

Також Макрон привітав рішення зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і завершити важливу для Сполучених Штатів Америки та для України угоду щодо критичних мінералів і рідкоземельних металів.

"Я вважаю, що ми дійсно досягли значного прогресу під час наших дискусій. І для мене це дуже важливий етап у тому, що ми переживаємо. Разом ми провели відеоконференцію з усіма лідерами G7, що дозволило нам, через 3 роки після початку агресивної війни, 2-го етапу російської агресивної війни в Україні, ясно висловити нашу підтримку президенту Зеленському, українському народу, але також поділитися нашим прагненням до тривалого миру", - зазначив президент Франції.

Окремо він відзначив вклад Європи, яка, за словами Макрона, "фактично інвестувала" 138 мільярдів доларів у допомогу Україні та українцям.

“"І я кажу, що інвестувала, тому що Україна утримувала цей передовий фронт нашої колективної безпеки. Вона боролася протягом цих років, вона продовжує боротися за свою незалежність і свій суверенітет", - наголосив він.