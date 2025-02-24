Події

23:03 24.02.2025

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

2 хв читати

Президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом порушував питання розміщення іноземного контингенту на українській землі, зазначивши важливість американської підтримки.

"Ми також змогли обговорити всю роботу, яка була проведена з нашими британськими партнерами, щоб проговорити розміщення миротворчих сил на українській землі, що становило б частину цих гарантій безпеки, до яких інші країни, крім того, готові приєднатися і для яких, очевидно, американська солідарність і підтримка є дуже важливими", - сказав він на пресконференції із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Макрон наголосив, що також прибув в Вашингтон, щоб передати “"послання про надзвичайну чіткість зобов'язань Європи".

"Ми віддані розбудові тривалого миру, ми як європейці віддані виконанню своєї ролі в цих гарантіях безпеки і, в більш широкому сенсі, ми віддані, усвідомлюючи, що європейці все ще мають робити більше для безпеки Європи, її оборони і, в певному сенсі, для більш справедливого розподілу тягаря безпеки, який ваша країна несе вже кілька років", - заявив він.

Також Макрон привітав рішення зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і завершити важливу для Сполучених Штатів Америки та для України угоду щодо критичних мінералів і рідкоземельних металів.

"Я вважаю, що ми дійсно досягли значного прогресу під час наших дискусій. І для мене це дуже важливий етап у тому, що ми переживаємо. Разом ми провели відеоконференцію з усіма лідерами G7, що дозволило нам, через 3 роки після початку агресивної війни, 2-го етапу російської агресивної війни в Україні, ясно висловити нашу підтримку президенту Зеленському, українському народу, але також поділитися нашим прагненням до тривалого миру", - зазначив президент Франції.

Окремо він відзначив вклад Європи, яка, за словами Макрона, "фактично інвестувала" 138 мільярдів доларів у допомогу Україні та українцям.

“"І я кажу, що інвестувала, тому що Україна утримувала цей передовий фронт нашої колективної безпеки. Вона боролася протягом цих років, вона продовжує боротися за свою незалежність і свій суверенітет", - наголосив він.

Теги: #переговори #макрон #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:47 24.02.2025
Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

22:45 24.02.2025
Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

22:21 24.02.2025
Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

21:54 24.02.2025
Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

21:31 24.02.2025
Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

20:46 24.02.2025
Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон

Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон

20:24 24.02.2025
Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

20:11 24.02.2025
Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

19:54 24.02.2025
Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

12:56 24.02.2025
Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали – Стефанішина

Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали – Стефанішина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

Київ вітає ухвалення резолюції ГА ООН "Просування всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА