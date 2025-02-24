Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки, і цей мир має забезпечувати умови українського суверенітету, президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми хочемо миру. Цей мир не може означати капітуляції України. Цей мир не може бути припиненням вогню без гарантій. Цей мир має забезпечувати умови українського суверенітету, дозволити Україні домовлятися із зацікавленими сторонами з усіх питань, які її стосуються і щодо яких вона одна має право вести переговори. І це мир, у якому ми повинні взяти на себе зобов’язання підтримувати довгострокову безпеку та стабільність для України та всього регіону", - сказав він на пресконференції із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

За словами Макрона, для європейців це екзистенційне питання, і вони довго обговорювали це з президентом Трампом.