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20:44 24.02.2025

Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

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Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба
Фото: https://t.me/OleksiyKuleba/4830?single

Україна сподівається на підтримку Євросоюзу в укладанні безстрокової угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом ("транспортний безвіз"), заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"…І звичайно, що сьогодні ми дуже зацікавлені у продовженні дії угоди, яка спливає влітку 2025 року, та у укладанні постійної угоди з Європейським Союзом про перевезення вантажів автомобільним транспортом. Сподіваємось на підтримку Європейського Союзу у продовженні дії угоди та надання їй безстрокового статусу", - сказав Кулеба у понеділок на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії.

Він також зазначив, що Україна надає велике значення розвитку транспортної інфраструктури коридорів ТEN-T на території України, що має підтримувати мобільність громадян та конкурентну спроможність вантажних перевезень для бізнесу. І, зокрема, у підтримці ЄС з використанням механізму “Механізм сполучення Європи” (CEF).

Раніше про те, що угоди "торговельного" та "транспортного" безвізів з ЄС можуть стати безстроковими написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в телеграм.

Як відомо, "транспортний безвіз", термін дії якого спливав 30 червня 2024 року, було продовжено до 30 червня 2025 року і ще на шість місяців за умови, що "жодна зі сторін не заявить про незгоду на підставі переконливих і чітких доказів про порушення на ринку автомобільних перевезень".

Угоду про "транспортний безвіз" підписали заступник міністра Сергій Деркач і комісар ЄС із питань транспорту Адіна Велян. Оновлений документ містить захисне застереження, що дає змогу призупинити дію угоди в певних географічних районах, у яких фіксуються серйозні порушення на ринку автоперевезень.

 

Теги: #безвіз #єс #транспорт

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