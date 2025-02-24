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19:51 24.02.2025

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

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Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів.

"Що ми можемо зробити? Перш за все, збільшити підтримку українського ОПК. По-друге, створити спільну робочу групу ЄС-Україна з питань закупівель в Україні. По-третє, розділити варіанти закупівель від ЄС та української оборонної промисловості на підтримку України", - сказав Кубілюс на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії в понеділок в Києві.

Він зазначив, що хоче, щоб Офіс оборонних інновацій ЄС, який створений у Києві, також дбав про інтеграцію оборонних галузей, що буде вигідно обом сторонам.

"Ми разом із міністром Сметаніним погодилися, що нашим невідкладним пріоритетом для спільної робочої групи можуть бути три теми. Шукати можливості покращення поставок компонентів і рідкісних матеріалів, вкрай важливих для ОПК України, у тому числі нітроцелюлози. По-друге, розглянути можливості, як ми можемо сприяти розвитку спільних проектів українського ОПК з європейськими оборонними компаніями", - додав він.

Кубілюс розраховує, що на майбутньому оборонному форумі Україна-ЄС у травні сторони зможуть прозвітувати про прогрес у цих конкретних пунктах.

"І крім співпраці в галузі оборонної промисловості, нам потрібно зміцнити нашу співпрацю також у космосі, особливо в службах спостереження Землі. Програма ЄС "Copernicus", яка є найкращим сервісом у світі, може бути дуже корисним для України. Пропоную розпочати офіційний процес і переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів", - заявив він.

Теги: #космос #пропозиція #єс

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