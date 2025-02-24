Зеленський і Трюдо відзначили важливість зустрічей у Києві та G7

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Ми поважаємо вас, ваше керівництво, і ми вдячні за військову підтримку, гуманітарну підтримку, і ви справді багато зробили. Сьогоднішня зустріч, інша сьогоднішня зустріч G7, були дуже важливими, там були присутні всі лідери країн G7", - сказав Зеленський, звертаючись до Трюдо.

У свою чергу, Трюдо зазначив, що сьогоднішні зустрічі були необхідні, щоб поговорити про те, "наскільки важливо продовжувати підтримувати Україну та знайти спосіб створити справедливий і міцний мир для українців".

"Багато роботи зроблено, багато роботи ще потрібно зробити", - додав Трюдо. Він також запевнив, що Канада завжди буде з Україною.