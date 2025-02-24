Укроборонпром виготовлятиме нові бронетранспортери за західними технологіями

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду щодо створення спільного виробництва бронемашин Roshel.

"Український ОПК розширює географію партнерств. Бронемашини канадської компанії вже використовуються українськими військовими. Виготовлення цієї техніки в Україні значно прискорить її постачання до бойових підрозділів. Разом з тим, це підсилить українську економіку й дасть доступ українському виробнику до технологій. Таким чином, українська оборонна промисловість поступово інтегрується до оборонно-промислової бази країн вільного світу", — наводяться в повідомленні в телеграм-каналі слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Як зазначається, українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва машин.

"Ми локалізуємо будівництво західної броньованої техніки, що є чудовою ознакою адаптаційної спроможності нашого виробництва. Разом з цим, ми продовжуємо розробки власних танків і бойових броньованих машин. Симбіоз західної та української броні має стати міцною основою для наших Сил оборони", – наводяться слова гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" Олега Гуляка.