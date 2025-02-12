Інтерфакс-Україна
Події
21:02 12.02.2025

Нідерланди передадуть Україні 25 гусеничних бронетранспортерів YPR для транспортування поранених

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Нідерланди нададуть Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс під час 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

“Вже 3 роки українці невпинно борються за своє майбутнє. А з цим наша свобода та безпека. Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги. З них реалізовано приблизно 6 мільярдів євро. Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку”, - заявив міністр.

Він також повідомив, що наразі Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72. Цю передачу країна зробила спільно з Чехією та США.

Також нещодавно Україна отримала нову партію голландських F-16. З оперативних причин Міноборони не надає інформацію про точну кількість літаків, які вже передані.

Теги: #бронетранспортери #нідерланди

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