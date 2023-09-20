Події

14:02 20.09.2023

Албанія передала Україні 22 бронетранспортери MaxxPro - ЗМІ

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Албанія передала Україні 22 бронетранспортери MaxxPro - ЗМІ

Албанія передала Україні 22 бронетранспортери M1224 MaxxPro, а також 82-мм мінометні снаряди, повідомляє портал Oryx.

"Албанська військова підтримка України. Оновлено: 22 міжнародні MRAP M1224 MaxxPro (поставлено); - 82-мм мінометні снаряди (поставлено)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х (раніше Twitter) у середу.

Як зазначено на сайті порталу, від початку повномасштабного вторгнення Албанія передала Україні два військові автомобілі швидкої допомоги Tyskland 2 Mercedes-Benz L 508D, 7,62-мм патрони для стрілецької зброї, а також 60-мм мінометні боєприпаси.

З огляду на конфіденційний характер передачі зброї Албанією зазначена військова техніка може служити лише нижньою межею загального обсягу постачання.

 

 

Теги: #албанія #військова_допомога #бронетранспортери

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