Албанія передала Україні 22 бронетранспортери MaxxPro - ЗМІ

Албанія передала Україні 22 бронетранспортери M1224 MaxxPro, а також 82-мм мінометні снаряди, повідомляє портал Oryx.

"Албанська військова підтримка України. Оновлено: 22 міжнародні MRAP M1224 MaxxPro (поставлено); - 82-мм мінометні снаряди (поставлено)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х (раніше Twitter) у середу.

Як зазначено на сайті порталу, від початку повномасштабного вторгнення Албанія передала Україні два військові автомобілі швидкої допомоги Tyskland 2 Mercedes-Benz L 508D, 7,62-мм патрони для стрілецької зброї, а також 60-мм мінометні боєприпаси.

З огляду на конфіденційний характер передачі зброї Албанією зазначена військова техніка може служити лише нижньою межею загального обсягу постачання.