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18:53 18.07.2023

Країни Бенілюксу передадуть Україні бронетранспортери M113 - заява міністрів оборони

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Країни Бенілюксу передадуть Україні бронетранспортери M113 - заява міністрів оборони

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про спільну ініціативу щодо надання Україні найближчим часом бронетранспортерів М113.

"Ми підтверджуємо нашу незмінну рішучість підтримувати Україну у відповідь на неприйнятну російську агресію. Від самого початку ми об'єднали наші зусилля, щоб надати істотну міжнародну підтримку Україні зараз і в довгостроковій перспективі. Бельгія, Люксембург і Нідерланди (Бенілюкс) наразі узгодили ініціативу, яка фінансується спільними зусиллями, щоб забезпечити відремонтовані M113 із промислових запасів", - ідеться у спільній заяві міністрів оборони Бельгії, Люксембургу та Нідерландів.

Зазначається, що найближчими місяцями Україна отримає кілька бронетранспортерів (БТР) M113, оснащених дистанційно керованою системою озброєння і установкою для кулемета калібру 7,62 мм або 12,7 мм. Також буде доставлено "пакет запасних частин".

M113 - це гусенична машина, яку використовує багато іноземних держав, і потужний бронетранспортер, який використовується для перевезення солдатів з однієї точки в іншу в бойових умовах.

 

Теги: #бенілюкс #бронетранспортери

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