Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

Країни Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди, Люксембург) підтвердили спільну рішучість підтримувати Україну та продовжать надавати гуманітарну, військову, фінансову, політичну допомогу країні "стільки, скільки буде потрібно".

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками міністерської зустрічі між Україною та країнами Бенілюкс, що відбулася в Одесі 26 серпня 2025 року.

"Ми, міністри закордонних справ України, Люксембургу та Бельгії, а також генеральний директор з питань європейської співпраці Міністерства закордонних справ Нідерландів, зустрілися в Одесі 26 серпня 2025 року на зустрічі високого рівня в форматі Україна-Бенілюкс. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води", - йдеться у заяві, текст якої розміщено на сайті Міністерства закордонних справ України у вівторок.

Підписанти заяви наголосили, що вони "найрішучіше засуджують триваючу агресивну війну Росії проти України та солідарні з народом України у його хоробрій обороні свободи, демократії та міжнародного порядку, заснованого на правилах". Наголосили, що "агресивна війна Росії має бути негайно припинена шляхом відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, який забезпечить безпеку та стабільність України та Європи на основі норм і принципів міжнародного права".

"Відповідальність за злочин агресії проти України та її народу має вирішальне значення. Тому ми підтверджуємо нашу прихильність процесу створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Країни Бенілюксу продовжуватимуть надавати Україні гуманітарну, військову, фінансову, політичну допомогу та допомогу з відбудови стільки, скільки буде потрібно. Ми твердо зобов’язуємося підтримувати Україну у задоволенні її фінансових потреб та сприяти довгостроковому відновленню та реконструкції України. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливості та відшкодування збитків жертвам. Ми також будемо продовжувати узгоджувати наші дії з заходами ЄС щодо підтримки України та введення обмежувальних заходів проти Росії", - йдеться у заяві.

У заяві також зазначено, що спільний візит до Одеси відображає непохитну підтримку країн Бенілюкс у забезпеченні безпеки життєво важливих зернових маршрутів через Чорне море, які мають вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, регіональної стабільності та економіки України.

"Ми підтверджуємо невід’ємне право України обирати свою долю на основі Статуту ООН та міжнародного права. Країни Бенілюкс засвідчують свою прихильність до підтримки України на її шляху до членства в ЄС. Країни Бенілюкс також підтверджують, що майбутнє України – в НАТО, і що вони продовжуватимуть супроводжувати її на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - наголошено у заяві.

Також зазначено відданість гуманітарним пріоритетам, зокрема безпечному поверненню всіх військовополонених та українських цивільних осіб, включаючи насильно переміщених дітей, які були переміщені або депортовані Росією. "З цією метою ми підтримуємо міжнародні ініціативи та механізми, такі як #BringKidsBackUA, щоб забезпечити справедливість та возз’єднання сімей", - йдеться у документі.

Підписанти наголосили, що погоджуються поглибити практичне співробітництво в пріоритетних сферах, таких як безпека та оборона, гуманітарне розмінування, притягнення до відповідальності, реформа сфери юстиції, енергетична стійкість, торгівля та інвестиції, зв’язок, цифрова трансформація, кібербезпека та боротьба з гібридними загрозами. "Ми також наголошуємо на важливості того, щоб процес відновлення та реконструкції України був прозорим, інклюзивним та базувався на принципах сталого розвитку та стійкості", - відзначють учасники зустрічі в Одесі.

"Ми дякуємо місту Одеса за прийняття цієї важливої зустрічі. Ми підтверджуємо нашу спільну рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголошено у заяві.

Заяву підписали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі, міністр з питань розвитку співробітництва та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Беттель, віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ, європейських справ та розвитку співробітництва Королівства Бельгія Максим Прево та генеральний директор з питань європейського співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів Хелен Баккер.