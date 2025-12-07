Інтерфакс-Україна
14:53 07.12.2025

Країни Бенілюксу: вітаємо будь-які ініціативи досягнення миру, проте "жодного рішення щодо України без України"

Країни Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди та Люксембург) підтвердили, що безпека України є нерозривною з безпекою Європи, і вона може розраховувати на країни Бенілюксу у наданні політичної, гуманітарної, військової та фінансової допомоги – "стільки, скільки буде потрібно, і в тісній координації з міжнародними партнерами".

Про це йдеться у спільній заяві країн Бенілюксу та України на Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ 2025.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами. Ми рішуче й однозначно засуджуємо триваючу загарбницьку війну, яку Російська Федерація веде проти України", йдеться у заяві у Телеграм Міністерства закордонних справ України у неділю.

У заяві наголошено на ключових принципах, які визначають позицію Бенілюксу:

"Росія повинна негайно припинити свою загарбницьку війну проти України та дотримуватися Статуту ООН і Гельсінських принципів, забезпечивши встановлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру, що гарантуватиме безпеку та стабільність України й Європи й буде ґрунтуватися на нормах і принципах міжнародного права. Ми вітаємо будь-які справжні ініціативи, спрямовані на припинення цієї війни, та підтверджуємо принцип: жодного рішення щодо України без України".

"Забезпечення притягнення до відповідальності за всі злочини, скоєні проти України та її народу, включно зі злочином агресії, є нагальним і принциповим завданням. Ми повністю підтримуємо всі зусилля зі встановлення справедливості та забезпечення репарацій жертвам цих злочинів. Ми залишаємося твердо відданими створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - наголошено у заяві.

"Україна має невід’ємне право вільно обирати власну долю – і своїх союзників – відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Країни Бенілюксу залишаються повністю відданими підтримці України на її шляху до членства в ЄС і євроатлантичної інтеграції", йдеться у документі.

"Україна нагально потребує нашої постійної та посиленої військової й фінансової підтримки. Тому Україна може розраховувати на країни Бенілюксу, які й надалі непохитно надаватимуть політичну, гуманітарну, військову та фінансову допомогу – стільки, скільки буде потрібно, і в тісній координації з нашими міжнародними партнерами", - зазначили підписанти заяви.

"На завершення ми підтверджуємо, що безпека України є нерозривною з безпекою Європи. Керуючись принципами Гельсінкського Заключного акта та основними зобов’язаннями в рамках ОБСЄ, ми залишаємося сповнені рішучості підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах, і повагу до суверенітету держав", - наголошено у документі.

