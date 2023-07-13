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20:48 13.07.2023

Болгарія може передати Україні близько 100 бронетранспортерів

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Болгарія може передати Україні близько 100 бронетранспортерів

Партія "Демократична Болгарія" (ПП-ДБ – ІФ-У) пропонує передати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів болгарського Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Euronews Bulgaria з посиланням на депутата Івайло Мірчева.

"БТРи, вироблені в 1960-1970-х роках, були придбані тодішніми "Внутрішніми військами" (сьогодні жандармерія), але не використовувалися і більше не потрібні. Болгарія платить великі гроші за зберігання та обслуговування цієї техніки", - цитує видання слова депутата.

За його словами, у реалізації цієї ініціативи беруть участь прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков, міністр оборони Тодор Тагарєв, міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв, голова парламентського комітету з оборони Христо Гаджев, а також лідер партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Бойко Борисов.

Зазначається, що проєкт рішення Національних Зборів буде презентовано в четвер, його підтримають партії ПП-ДБ, ГЕРБ і РПС (Рух за права і свободи).

Мірчев сподівається, що Болгарія все ж зможе скористатися обіцяною військовою допомогою США в обмін на надання Україні техніки радянських часів.

Крім цього, він зазначив, що продаж ядерного обладнання для АЕС Україні - "це теж дуже вигідна угода, оскільки в такий спосіб ми (Болгарія - ІФ-У) не тільки допоможемо українцям добудувати їхні АЕС, але й повернемо значну частину наших інвестицій".

 

 

 

Теги: #поставка #болгарія #бронетранспортери

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