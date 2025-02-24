Україні потрібно підтримувати майбутнього канцлера Німеччини Мерца - нардеп

Україні потрібно підтримувати майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, вважає секретар комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко (фракція “Батьківщина”).

“Явка виборців на парламентських виборах у Німеччині була висока. І така дуже висока явка підняла рейтинг і на перше місце вивела партію Фрідріха Мерца. Але піднялася і хвиля популярності крайньоправих сил - “Альтернатива для Німеччини” теж набрала майже 21%. Це означає для України, що нам треба рішуче підтримати майбутнього канцлера (Мерца - ІФ-У),” - сказав Наливайченко агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

За словами народного депутата, Мерц підтримує незалежність України, подальшу військову і фінансову допомогу Україні та її Збройним силам.

“Він має чітке бачення нових союзів з місцем України, як рівноправним партнером. Союз – це Німеччина, Велика Британія, Польща, Франція, Україна - саме так він висловлювався… Тому нам щиро треба не тільки бажати успіхів Мерцу і його уряду, який він має намір сформувати за 1,5-2 місяця, але тепер й брати проактивну участь у створенні такого союзу на підтримку України”, - підкреслив Наливайченко.

Як повідомлялося, блок ХДС-ХСС на чолі з Мерцом переміг на парламентських виборах у ФРН. ХДС-ХСС набрав 28,5% голосів. На другому місці - "Альтернатива для Німеччини" з результатом 20,8%. Третій результат у СДПН Шольца, яка набрала 16,4%. Далі "Зелені", за яких віддали голоси 11,6% виборців. Замикають п'ятірку переможців "Ліві" з результатом - 8,8%. Інші політичні сили, зокрема – Партія Вільних демократів, не подолали 5-відсотковий бар'єр.