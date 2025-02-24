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16:09 24.02.2025

Сі Цзіньпін обговорив з Путіним війну в Україні – МЗС Китаю

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Глава КНР Сі Цзіньпін в понеділок провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої, зокрема, обговорив війну в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ КНР.

"Президент Путін надав останню інформацію про взаємодію між Росією та Сполученими Штатами, а також про принципову позицію Росії щодо кризи в Україні. Він заявив, що Росія віддана усуненню першопричин конфлікту і досягненню стійкого і довгострокового мирного плану", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

В свою чергу, президент Сі зазначив, що незабаром після повної ескалації "кризи в Україні" він виклав "основну позицію" Китаю, включаючи чотири пункти про те, що необхідно зробити для вирішення кризи.

"У вересні минулого року Китай і Бразилія разом з іншими країнами Глобального Півдня створили групу "Друзі заради миру", щоб сприяти створенню атмосфери і умов для політичного врегулювання кризи. Китай вітає позитивні зусилля, докладені Росією та відповідними сторонами для врегулювання кризи", - додав китайський лідер.

Обидві сторони домовилися підтримувати комунікацію та координацію різними способами.

Теги: #путін #телефонна_розмова #сі_цзіньпін

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