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15:54 24.02.2025

Джонсон вважає, що нинішня політика США "суперечить курсу на підтримку України" – ЗМІ

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Джонсон вважає, що нинішня політика США "суперечить курсу на підтримку України" – ЗМІ

Експрем’єр Великої Британії Боріс Джонсон під час спеціальної зустрічі в понеділок у Києві піддав критиці заяви президента США Дональда Трампа про провину України у початку війни, повідомляє "Європейська правда".

"За цією логікою, американці спровокували японську атаку на Перл-Харбор", – сказав він.

Під час зустрічі експрем'єр також визнав, що нинішня політика США "суперечить курсу на підтримку України".

"Реальність, яку пропонують американці,– я не можу це сприйняти, тому що маю серце", – зауважив він.

Водночас Джонсон заявив, що з розумінням сприймає вимоги Трампа в тому, що Україна має компенсувати надану підтримку. На його думку, також ключовою метою дій президента США є "збільшення залученості європейців".

Теги: #джонсон #трамп

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