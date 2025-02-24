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12:56 24.02.2025

Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали – Стефанішина

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Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали – Стефанішина

Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали, повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина в соцмережі X в понеділок.

"Переговори були конструктивними, майже всі ключові деталі були завершені. Ми прагнемо завершити це якнайшвидше, щоб приступити до підписання", – написала вона.

"Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та схвалити його у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати нашу прихильність на десятиліття вперед", – додала Стефанішнина.

Напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про конструктивний раунд переговорів щодо угоди із США. За його словами, в переговорах окрім нього та Стефанішиної з української сторони беруть участь також перша віце-премʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко та керівники українських держкомпаній. Американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бессент, радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, "їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса".

Теги: #корисні_копалини #переговори #стефанішина

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