Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали – Стефанішина

Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали, повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина в соцмережі X в понеділок.

"Переговори були конструктивними, майже всі ключові деталі були завершені. Ми прагнемо завершити це якнайшвидше, щоб приступити до підписання", – написала вона.

"Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та схвалити його у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати нашу прихильність на десятиліття вперед", – додала Стефанішнина.

Напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про конструктивний раунд переговорів щодо угоди із США. За його словами, в переговорах окрім нього та Стефанішиної з української сторони беруть участь також перша віце-премʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко та керівники українських держкомпаній. Американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бессент, радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, "їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса".