РФ припинить бої в Україні, коли переговори дадуть твердий результат, включно з категоричним невступом України до НАТО, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив у понеділок, що Москва припинить бойові дії в Україні тільки тоді, коли переговори «дадуть стійкий результат, який влаштує Росію».

На пресконференції в Анкарі він заявив, що й позиція США «заявлена послідовно, вона не закликає просто відразу ж замиритися, залишити лінію зіткнення, а потім думати, що робити».

За словами Лаврова, бойові дії РФ припинить тільки тоді, коли переговори «дадуть твердий стійкий результат, який влаштовує РФ».

Глава МЗС РФ знову наголосив, що обов'язковою умовою РФ є «категоричний невступ України до НАТО, - про це має бути чітка залізобетонна домовленість».