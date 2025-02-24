Кошта скликає засідання Євроради на 6 березня для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає засідання Європейської ради на 6 березня для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи.

"І для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської Ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи", - сказав Кошта під час пленарного засідання "Підтримуй Україну".

За його словами, Європейська Рада тісно співпрацює з Європейською Комісією, і готова ефективно забезпечити оборонні спроможності, а також інвестувати в це.

"Ми готові збільшити нашу фінансову та військову підтримку України і ми також готові будувати українське майбутнє в Європейському Союзі. Україна може розраховувати на нас", - наголосив Кошта.