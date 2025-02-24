Події

11:17 24.02.2025

Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

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Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

Колишній прем'єр-міністр (2019-2022) та ексміністр закордонних справ (2016-2018) Сполученого Королівсьва Великої Британії та Північної Ірландії, ексмер Лондона (2008-2016) Борис Джонсон прибув до Києва, де в понеділок відбудеться саміт "Підтримуй Україну" за участі лідерів країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.

"Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення Путіна. Я вітаю незмінний героїзм українського народу у протистоянні мерзенному акту неспровокованої агресії та категорично відкидаю дивну неправду, яка зараз поширюється щодо походження тієї війни. Я закликаю людей зберігати холоднокровність і дивитися на факти подальшої підтримки США Україною під керівництвом Дональда Трампа, і я як і раніше переконаний, що Україна матиме велике майбутнє як вільна суверенна та незалежна нація", - написав Джонсон у соцмережі Х.

Пізніше він опублікував відео прямого включення з Софійської площі в центрі Києва в ефірі британського телебачення.

Як повідомлялося, до Києва вже прибули голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошта, президенти Литви та Латвії Ґітанас Науседа та Едгарс Рінкевичс, прем'єри Іспанії, Данії, Канади, Швеції та Естонії Педро Санчес, Метте Фредеріксен, Джастін Трюдо, Ульф Крістерссон та Крістен Міхал. Також до столиці України вже прибули президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, а також помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Борис Руге.

Теги: #київ #джонсон

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