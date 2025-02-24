Прем'єр Великої Британії: Ми стоїмо перед унікальним моментом для нашої колективної безпеки та цінностей

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну заначив, що зараз світ перебуває в "унікальному моменті для нашої колективної безпеки та цінностей", та запевнив, що підтримка Великої Британії України не ослабне.

"Через три роки після варварського повномасштабного вторгнення Путіна в Україну ми стоїмо перед унікальним моментом для нашої колективної безпеки та цінностей. Ми продовжуємо стояти разом з Україною заради справедливого і тривалого миру. Слава Україні", - написав Стармер у соцмережі Х у понеділок.