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11:01 24.02.2025

Сибіга закликав ЄС до зміцнення самодостатності України та Європи

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Сибіга закликав ЄС до зміцнення самодостатності України та Європи
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга в понеділок взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, присвяченому третім роковинам повномасштабної російської агресії.

Сибіга наголосив, що у лютому 2022 року українці подолали страх і вистояли супроти всіх обставин і прогнозів, інформує пресслужба МЗС

Міністр також наголосив на вирішальному моменті, коли формується нова архітектура безпеки в Європі, та підкреслив, що Україна буде її фундаментальним елементом.

“Ми повинні перетворити нову геополітичну реальність на дії. І чим швидше — тим краще”, — зауважив Сибіга.

Він закликав європейським партнерів об’єднатися задля запобігання новій великій війні в Європі. Міністр зазначив, що Європа має консолідувати зусилля для захисту своїх принципів.

Глава МЗС також вкотре підкреслив, що Україна не прийме жодних ініціатив, розроблених без її участі. Він наголосив, що Україна прагне міцних гарантій безпеки.

“За будь-якого сценарію, потрібно зміцнювати нашу самодостатність. Це наша мета в Україні. І це має бути метою всієї Європи”, — заявив він.

Глава МЗС також окреслив конкретний перелік дій, який допоможе Європі зміцнити власну самодостатність вже зараз.

“У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації. Необхідно використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для закупівлі європейської та американської зброї для української армії”, — заявив міністр.

Серед інших невідкладних кроків Сибіга назвав необхідність ухвалення термінових рішень для розблокування Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру та його повноцінного функціонування.

Серед нагальних військових потреб Сил оборони України глава МЗС відзначив необхідність більшої кількості засобів ППО та боєприпасів до них.

Окремо український дипломат наголосив на важливості додаткових пакетів військової допомоги ЄС та держав-членів, які включають бронемашини, танки, артилерійські системи та боєприпаси, інженерні засоби та засоби розмінування, а також системи радіоелектронної боротьби та далекобійні спроможності. Міністр зазначив, що Україна вітатиме будь-які нові ініціативи ЄС щодо посилення військової підтримки.

Ще одним ефективним рішенням Сибіга назвав збільшення інвестицій в українську оборонну промисловість.

Теги: #європа #сибіга

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