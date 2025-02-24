Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики

Україні принципово важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з Європейським Союзом, тому що 52% від всієї агропродукції, яка йде на експорт, постачається сьогодні до ЄС, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Це вже зниження, тому що ми мали близько 70% в 2022 році, в2023 році знизились до 63% і сьогодні це вже 52%", - сказав він у понеділок на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії.

Міністр наголосив, що Україна диверсифікує свої канали експорту. Проте просить зберегти перехідний період і напрацювати правильний механізм експорту до ЄС, щоб українські аграрії не втратили свої потужності виробництва.

Коваль нагадав, що Україна є не стандартною країною в співвідношенні вкладу аграріїв у ВВП, в який надходить 11% від агровиробництва і близько 4% від агропереробки. Наразі українські фермери працюють у дуже складних умовах. Понад 200 тис. українських аграріїв перебувають у війську. Водночас EUR3 із EUR5 українського експорту це надходження від саме аграрної сфери, підкреслив міністр.

Він подякував єврокомісару з торгівлі та економічної безпеки Марошу Шефчовичу за переговори, на яких у понеділок у Києві обговорювалася можливість України брати участь у спільних поставках з іншими країнами, щоб країни Африки, країни Близького Сходу отримували українську агропродукцію завдяки фінансовим механізмам і завдяки підтримці Євросоюзу.

"Це дуже важливо, тому що Україна забезпечує продовжену безпеку всьому світі. І сьогодні від нас залежить 400 мільйонів населення у всьому світі", - сказав Коваль.

Він також подякував представників Європейської Комісії за надану підтримку малим фермерам.

"Ті 20 мільйонів євро, які виділені Євросоюзом для підтримки малих фермерів, дійсно спрацювали і допомагають нам", - резюмував Коваль.