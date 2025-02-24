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20:11 24.02.2025

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

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Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським цього або наступного тижня.

"Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини", - сказав Дональд Трамп на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Над угодою зараз працюють. Вони дуже близькі до фінальної угоди", - додав він.

Трамп наголосив, що наразі ведеться робота над фіналізацією домовленостей.

"Угода опрацьовується, і я думаю, що ми дуже близькі до угоди, згідно з якою ми отримаємо свої гроші назад протягом певного періоду часу. Але це також дає щось, що, на мою думку, є дуже корисним для їхньої економіки, для них як країни", - впевнений він.

Він зазначив, що США вклали "великі гроші" в Україну, і це питання повинно бути вирішене.

"Ми вклали $350 млрд. Як ми сюди потрапили, я не знаю. Але це великі гроші. Вкладено багато грошей. І це не мало ніяких результатів, і це була провина адміністрації Байдена. Європейці вклали близько $100 млрд, і роблять вони це у вигляді кредиту. І європейці чудово підійшли до цього питання. Вони розуміли, що це несправедливо, і ми змогли щось зробити. Але з українцями, я думаю, я можу сказати, що ми дуже близькі", - заявив він.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

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