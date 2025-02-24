Події

21:35 24.02.2025

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

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Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок зустрівся з лідерами країн Північно-Балтійської вісімки, з якими обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці.

"Обговорили ще більше масштабування нашої безпекової співпраці, членство України в ЄС і НАТО, а також підготовку п’ятого саміту Україна – Північна Європа", - зазначив він у телеграмі.

Зеленський подякував за 26 млрд євро військової допомоги, наданих Україні впродовж трьох років повномасштабної російської агресії, та інвестиції в українське виробництво.

"Це партнерство, яким ми пишаємося. Маємо надалі працювати так само плідно в межах Європи. Разом захищаємо життя українців і безпеку континенту", - вказав президент.

 

Теги: #лідери #зеленський #балтія

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