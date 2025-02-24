Лідери України і країн Північної Європи та Балтії прийняли спільну заяву до річниці повномасштабної агресії Росії проти України

Лідери України і країн Північної Європи та Балтії засудили повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, підтвердили підтримку України у її прагненні отримати гарантії безпеки, набути членство в ЄС та НАТО та заявили, Україна та Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів України і країн Північної Європи та Балтії з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України, яку вони прийняли у Києві 24 лютого. Заяву опубліковано на сайті президента України.

Підписанти заяви - президенти Фінляндії, Латвії, Литви та України, а також прем’єр-міністри Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

У документі йдеться про наступне: "Ми однозначно засуджуємо незаконне, неспровоковане й невиправдане повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Результат війни матиме фундаментальні й довготривалі наслідки для європейської та трансатлантичної безпеки. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Нашим головним пріоритетом є зміцнення України. Ми будемо й надалі посилювати нашу підтримку".

Зазначається, що "для досягнення справедливого й тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах. Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки. А Європа повинна продемонструвати своє лідерство. Ми співпрацюємо з усіма членами НАТО й країнами – членами ЄС задля досягнення миру через силу".

Підписанти нагадали, що країни Північної Європи та Балтії є одними з найбільших донорів України - на сьогодні вони надали Україні понад 26 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. "Ми зобов’язуємося надавати більше підтримки Україні, включно із засобами протиповітряної оборони та боєприпасами. Ми зобов’язуємося більше інвестувати в українську оборонну промисловість. І ми зобов’язуємося забезпечити укомплектування й тренування підрозділу розміром з бригаду. Водночас ми закликаємо членів Альянсу й партнерів також надавати Україні більшу військову підтримку".

Крім того, заявлено про продовження тиску на РФ: "Ми продовжимо чинити максимальний тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій і заходів проти тіньового флоту, щоб обмежити Росію та її воєнну машину. Ми підкреслюємо, що справедливий і тривалий мир неможливий без відповідальності Росії за міжнародні злочини".

"Ми також наголошуємо на нашій непохитній підтримці інтеграції України в Європейський Союз. Вітаємо разючу відданість зобов’язанням і прогрес у реформах, який Україна продемонструвала в умовах повномасштабної військової агресії Росії. Ми повністю підтримуємо шлях України до членства в ЄС, зокрема шляхом відкриття якомога більшої кількості кластерів, і, сподіваємось, усіх у 2025 році", - йдеться у документі.

"Разом ми також продовжуємо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО", - резюмували країни-підписанти.