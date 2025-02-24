Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

Україна найближчим часом може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Маю надію, що найближчими тижнями ми підпишемо документ, який дозволить України доєднатися до угоди про спільні закупівлі медичних препаратів», - сказав він на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії в понеділок.

Він також подякував європейцям за гуманітарну допомогу та програму медичної евакуації, «яка дозволяє тисячам пораненим військових або людям, які потерпіли від рук російського терориста, отримувати медичну допомогу в найкращих лікарнях ЄС».