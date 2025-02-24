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17:37 24.02.2025

Справжній і міцний мир можливий, якщо Америка, Європа та Україна будуть разом – Зеленський на засіданні G7

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Справжній і міцний мир можливий, якщо Америка, Європа та Україна будуть разом – Зеленський на засіданні G7

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності підтримки з боку США і важливості збереження трансатлантичної єдності для встановлення міцного миру в Україні.

"З самого початку цієї війни ми хотіли миру, і тепер, як ніколи, віримо, що справжній і міцний мир можливий – якщо ми будемо разом, звичайно. І важливо, щоб ми працювали разом, щоб під час переговорів з Росією за столом сиділи найсильніші захисники свободи – Америка, Європа та Україна. Саме тут може відбутися справжня мирна угода, щоб не просто припинити вбивства зараз, а щоб запобігти загибелі тисяч наших людей у російському полоні, на окупованих територіях і від майбутніх атак", - сказав Зеленський під час виступу на саміті "Великої сімки" (G7) в понеділок.

Він звернувся до президента США Дональда Трампа, який взяв участь у засіданні, і підкреслив, що його сила "допоможе зробити мир через силу реальністю – мир, заснований на гарантіях безпеки з боку Америки, Європи та всіх, хто може захистити – військових, економічних і політичних гарантій безпеки".

Теги: #європа #зеленський #сша #g7

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