Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

Фото: МЗС України

Підтримка Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, внесеної українською стороною, демонструє нову силу Європи та всіх країн-однодумців, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна та ширша міжнародна спільнота також, безсумнівно, помітять компанію держав-членів, які голосували проти. Але зрештою, незважаючи на всі перешкоди, українська дипломатія довела здатність відстоювати принципи та правду", - написав він в Facebook в понеділок.

Міністр нагадав, що резолюція закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і засуджує участь військ КНДР, які воюють разом з Росією.

"Територіальна цілісність України має бути відновлена. Через три роки після повномасштабного вторгнення Росії глобальна підтримка України залишається міцною", - підкреслив він.

Сибіга також подякував європейським колегам за ефективну дипломатичну взаємодію заради цього результату.

Як повідомлялося, проєкт резолюції Генеральної ассамблеї ООН щодо деескалації ситуації в Україні, внесену українською стороною та розроблену на підтримки Європейського Союзу, підтримали 93 країни-члени ООН.

Проти проголосували 18 країн, включаючи РФ, Білорусь, Угорщину, Ізраїль, Судан і США.