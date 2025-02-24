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21:18 24.02.2025

Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

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Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

Президент США Дональд Трамп упевнений, що Володимир Путін не буде проти присутності європейських миротворців в Україні.

"Так, він погодиться на це", - заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи погодиться на таку умову Путін.

Трамп зазначив, що ставив президенту РФ це запитання, і в нього "немає з цим проблем".

Він також заявив, що готовий відвідати Росію, якщо ситуацію в Україні буде врегульовано.

"Якщо все буде залагоджено, а я думаю, що це вдасться зробити, то я поїду туди", - сказав Трамп.

Трамп пояснив, що такий візит відбудеться "у відповідний час". Водночас він засумнівався, що поїздка може відбутися 9 травня, оскільки "це досить скоро".

 

 

Теги: #миротворці #росія #позиція #сша

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