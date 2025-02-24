Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп
Президент США Дональд Трамп упевнений, що Володимир Путін не буде проти присутності європейських миротворців в Україні.
"Так, він погодиться на це", - заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи погодиться на таку умову Путін.
Трамп зазначив, що ставив президенту РФ це запитання, і в нього "немає з цим проблем".
Він також заявив, що готовий відвідати Росію, якщо ситуацію в Україні буде врегульовано.
"Якщо все буде залагоджено, а я думаю, що це вдасться зробити, то я поїду туди", - сказав Трамп.
Трамп пояснив, що такий візит відбудеться "у відповідний час". Водночас він засумнівався, що поїздка може відбутися 9 травня, оскільки "це досить скоро".