Макрон: ми взяли на себе обов'язок забезпечити справедливе та тривале повернення миру в Україну

Президент Франції заявив, що низка європейських лідерів та президент Туреччини зобов'язалися забезпечити справедливе й тривале повернення миру в Україну, про що Макрон повідомив на платформі X.

"За останні кілька годин я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Кошта, Олафом Шольцом, Кіром Стармером, Реджепом Ердоганом та Віктором Орбаном", - перерахував співрозмовників Макрон.

"Після дискусій, що відбулися протягом останніх кількох днів з європейськими колегами та союзниками, ми зобов'язуємося забезпечити справедливе, міцне та тривале повернення миру в Україну, а також зміцнення безпеки європейців під час усіх майбутніх переговорів", - написав французький президент.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1893738866395267520