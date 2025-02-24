Події

00:15 24.02.2025

Макрон: ми взяли на себе обов'язок забезпечити справедливе та тривале повернення миру в Україну

1 хв читати

Президент Франції заявив, що низка європейських лідерів та президент Туреччини зобов'язалися забезпечити справедливе й тривале повернення миру в Україну, про що Макрон повідомив на платформі X.

"За останні кілька годин я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Кошта, Олафом Шольцом, Кіром Стармером, Реджепом Ердоганом та Віктором Орбаном", - перерахував співрозмовників Макрон.

"Після дискусій, що відбулися протягом останніх кількох днів з європейськими колегами та союзниками, ми зобов'язуємося забезпечити справедливе, міцне та тривале повернення миру в Україну, а також зміцнення безпеки європейців під час усіх майбутніх переговорів", - написав французький президент.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1893738866395267520

Теги: #переговори #мир #європа #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:25 25.02.2025
Зеленський про розмову з Макроном: скоординували наші плани та майбутні контакти в різних форматах

Зеленський про розмову з Макроном: скоординували наші плани та майбутні контакти в різних форматах

20:28 25.02.2025
Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

20:03 25.02.2025
Макрон провів розмову зі Стармером і Зеленським

Макрон провів розмову зі Стармером і Зеленським

19:34 25.02.2025
Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

10:03 25.02.2025
Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

09:38 25.02.2025
На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

01:12 25.02.2025
Єврокомісари запевнили у відданості справедливому миру для України під час спеціальної зустрічі YES у Києві

Єврокомісари запевнили у відданості справедливому миру для України під час спеціальної зустрічі YES у Києві

23:03 24.02.2025
Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

22:47 24.02.2025
Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

21:54 24.02.2025
Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Віце-президент США піддав критиці американців українського походження за проукраїнську позицію

Окупанти завдали серію ударів по Харкову, наслідки з'ясовуються - мер

Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

Зеленський планує відвідати з візитом США 28 лютого - ЗМІ

Польща невдовзі передасть Україні чергову партію у 5 тисяч Starlink – віце-прем'єр уряду Польщі

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 176 одиниць живої сили - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 90 ворожих атак - Генштаб

МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

Україна можливо підпише угоду щодо видобутку корисних копалин 28 лютого – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА