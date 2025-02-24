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21:54 24.02.2025

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

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Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Шлях до справедливого та тривалого миру може бути відкритий лише через представлення і України, і РФ у переговорному процесі, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

"Але тут не слід ігнорувати таку істину: шлях до справедливого та тривалого миру може бути відкритий лише через рівняння, в якому представлені всі сторони. За винятком Стамбульського процесу, Росія була виключена з переговорів, які намагалися провести досі, а тому бажаного результату досягти не вдалося. Щоб отримати результати від нового процесу, Україна повинна бути включена в цей процес і ця війна повинна бути закінчена шляхом взаємних переговорів", - написав він в соцмережі Х.

Ердоган зазначив, що минулого тижня він приймав в Туреччині президента України Володимира Зеленського, а сьогодні - російського Сергія Лаврова.

"Ми вважаємо ці візити дуже важливими в той час, коли активізуються дипломатичні зусилля з припинення війни. Ми готові надати будь-яку підтримку, включно з проведенням переговорів, щоб перетворити процес на міцний мир", - наголосив турецький лідер.

 

Теги: #переговори #мир #ердоган

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