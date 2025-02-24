Події

20:47 24.02.2025

Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук

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Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук
Фото: https://mepr.gov.ua

За три роки повномасштабної війни навколишньому середовищу України завдано понад EUR82 млрд збитків, зафіксовано 7,5 тис. злочинів у цій сфері, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Ми продовжуємо від самого початку повномасштабної війни оцінювати збитки, які завдані навколишньому середовищу. За попередніми оцінками нараховано вже EUR82 млрд збитків (…) Зафіксовано понад 7,5 тис. злочинів проти довкілля", - сказала вона на Спільному засіданні Уряду України та Європейської Комісії в понеділок.

За словами міністра, для фіксації всіх збитків Україна розробила нормативну базу, яка відповідає європейським стандартам. Також ведеться активна робота з Офісом міжнародного реєстру збитків. "Ті кроки і ті дії, які ми робимо сьогодні по документуванню і розрахунку збитків, мають лягти в основу майбутнього відшкодування агресором збитків, завданих довкіллю", - сказала Гринчук.

Єврокомісар з питань довкілля Джессіка Русвалль зазначила, що Україна і надалі отримуватиме допомогу у фіксації збитків, завданих навколишньому середовищу. "Ми на основі цього говоримо про майбутні інвестиції, тому що це буде розроблено на основі оцінки тих збитків, які були завдані", - додала єврокомісар.

За її словами, окрема підтримка також буде забезпечуватися у допомозі з відповідністю українського законодавства європейському з цих напрямів.

Теги: #екологія #війна #збитки

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