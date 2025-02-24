Події

21:13 24.02.2025

Канада розширила антиросійські санкційні списки, додавши понад 70 фіз- і юросіб

1 хв читати
Канада розширила антиросійські санкційні списки, додавши понад 70 фіз- і юросіб

Канадська влада в понеділок додала в санкційні списки, пов'язані з Росією, понад 70 фізичних і юридичних осіб, йдеться на сайті уряду Канади.

Серед фізосіб, які потрапили під ці обмеження, - міністр енергетики Росії Сергій Цівільов і заступниця міністра оборони РФ Анна Цівільова.

Крім того, санкції введено проти журналіста і ведучого Володимира Познера та президента Федерації лижних гонок Росії Олени Вяльбе.

До списку юросіб потрапили, зокрема, фонд імені Ахмата Кадирова і дитячий центр "Артек". У ньому також фігурують іноземні компанії, зокрема іранська авіакомпанія Iran Air.

Також, влада Канади внесла до списку санкцій понад 100 суден, більшість з яких - нафтові танкери.

 

 

Теги: #санкції #канада #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 24.02.2025
Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

15:41 24.02.2025
Лондон запровадив санкції проти компаній із Центральної Азії, Туреччини, Індії та КНР за постачання продукції подвійного призначення - заява

Лондон запровадив санкції проти компаній із Центральної Азії, Туреччини, Індії та КНР за постачання продукції подвійного призначення - заява

14:50 24.02.2025
ЄС забороняє ввезення алюмінію з РФ, на першому етапі діятиме квота у 80% від імпорту-24

ЄС забороняє ввезення алюмінію з РФ, на першому етапі діятиме квота у 80% від імпорту-24

14:29 24.02.2025
ЄС заборонив транзакції з шістьма аеропортами РФ, портами Астрахані, Махачкали, Усть-Луги, Приморська, Новоросійська

ЄС заборонив транзакції з шістьма аеропортами РФ, портами Астрахані, Махачкали, Усть-Луги, Приморська, Новоросійська

12:20 24.02.2025
Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих із заморожених активів РФ

Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих із заморожених активів РФ

07:19 24.02.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

17:16 23.02.2025
Зеленський наполягає на присутності "широкої Європи" на переговорах з РФ за участі США

Зеленський наполягає на присутності "широкої Європи" на переговорах з РФ за участі США

16:36 23.02.2025
РФ планує в 2025 році виготовити більше 7 млн артилерійських боєприпасів і мін і 3 тис. ракет – голова СЗР

РФ планує в 2025 році виготовити більше 7 млн артилерійських боєприпасів і мін і 3 тис. ракет – голова СЗР

00:52 23.02.2025
Лубінець про обстріли РФ: Україна вимагає справедливості - Росія має понести відповідальність за свої дії

Лубінець про обстріли РФ: Україна вимагає справедливості - Росія має понести відповідальність за свої дії

04:51 22.02.2025
Кір Стармер кинув виклик Трампу новою допомогою для України - ЗМІ

Кір Стармер кинув виклик Трампу новою допомогою для України - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

Київ вітає ухвалення резолюції ГА ООН "Просування всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА