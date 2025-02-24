Канада розширила антиросійські санкційні списки, додавши понад 70 фіз- і юросіб

Канадська влада в понеділок додала в санкційні списки, пов'язані з Росією, понад 70 фізичних і юридичних осіб, йдеться на сайті уряду Канади.

Серед фізосіб, які потрапили під ці обмеження, - міністр енергетики Росії Сергій Цівільов і заступниця міністра оборони РФ Анна Цівільова.

Крім того, санкції введено проти журналіста і ведучого Володимира Познера та президента Федерації лижних гонок Росії Олени Вяльбе.

До списку юросіб потрапили, зокрема, фонд імені Ахмата Кадирова і дитячий центр "Артек". У ньому також фігурують іноземні компанії, зокрема іранська авіакомпанія Iran Air.

Також, влада Канади внесла до списку санкцій понад 100 суден, більшість з яких - нафтові танкери.