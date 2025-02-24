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17:02 24.02.2025

Сибіга за результатами телефонної розмови: Генсек ООН вважає, що мир в Україні має відповідати Статуту ООН

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Сибіга за результатами телефонної розмови: Генсек ООН вважає, що мир в Україні має відповідати Статуту ООН
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем.

"Мав дуже серйозний телефонний дзвінок з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем. Подякував за його чітку заяву, присвячену третій річниці неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - написав він в соцмережі Х в понеділок.

Сибіга зазначив, що вони погодилися з тим, що справжній мир має бути тільки справедливим і відповідати Статуту ООН.

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у третю річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну підкреслив необхідність встановлення справедливого миру.

"Під час цієї трагічної події я підтверджую нагальну потребу у справедливому, стійкому та всеосяжному мирі – такому, який би повністю підтримував суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", - написав Гутерреш в соцмережі Х в неділю.

Теги: #гутерреш #сибіга

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