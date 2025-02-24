Події

11:35 24.02.2025

Стратегічною мішенню РФ є Європа, її спосіб життя та безпека – Зеленський

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Стратегічною мішенню РФ є Європа, її спосіб життя та безпека – Зеленський

Європа має бути за столом перемовин, оскільки вона, її спосіб життя та безпека – стратегічні мішені Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перше, війна триває проти України і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою. Стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи", - сказав Зеленський під час відкриття пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Теги: #європа #підтримуй_україну

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