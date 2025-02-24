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21:53 24.02.2025

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

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Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський на зустрічі у понеділок обговорив розвиток оборонної промисловості України з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

"Обговорили розвиток оборонної промисловості України, особливо інвестиції у збільшення нашої української далекобійності. Маємо спільне розуміння, що досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантії безпеки потребують від Європи єдності. І ми та наші партнери повинні залишатися готовими відстоювати Україну силою, бо війна триває і Росія не хоче її справедливого завершення", - написав він у телеграмі.

Президент подякував за ухвалення 16-го пакета санкцій ЄС проти російської логістики, банків, військово-промислового комплексу (ВПК) й пропаганди, а також заборону зберігання російських нафтопродуктів. "Санкції мають бити по всьому, що фінансує російські вбивства", - підкреслив він.

Також президент зазначив, що окремо обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС. "Сподіваюся на якнайшвидше відкриття першого кластера "Основи". Дякую, що сьогодні з нами в Україні", - додав він.

 

Теги: #ляєн #опк #зеленський

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