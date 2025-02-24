Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав Європу використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для закупівлі європейської та американської зброї для української армії.

Про це він заявив під час участі онлайн у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, присвяченому третім роковинам повномасштабної російської агресії, повідомила пресслужба МЗС.

Глава МЗС окреслив конкретний перелік дій, який допоможе Європі зміцнити власну самодостатність вже зараз.

“У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації. Необхідно використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для закупівлі європейської та американської зброї для української армії”, — заявив міністр.

Серед інших невідкладних кроків глава МЗС назвав необхідність ухвалення термінових рішень для розблокування Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру та його повноцінного функціонування.

Сибіга повідомив, що цього року Україна планує збільшити власне виробництво зброї та закликав європейських партнерів підвищити частку військової підтримки нашої держави, оскільки це «питання війни та миру в Європі».

Серед нагальних військових потреб Сил оборони України глава МЗС відзначив необхідність більшої кількості засобів ППО та боєприпасів до них.

Окремо український дипломат наголосив на важливості додаткових пакетів військової допомоги ЄС та держав-членів, які включають бронемашини, танки, артилерійські системи та боєприпаси, інженерні засоби та засоби розмінування, а також системи радіоелектронної боротьби та далекобійні спроможності. Міністр зазначив, що Україна вітатиме будь-які нові ініціативи ЄС щодо посилення військової підтримки.

Ще одним ефективним рішенням Сибіга назвав збільшення інвестицій в українську оборонну промисловість.

«Кожен євро, інвестований в українське обладнання сьогодні, — це євро, інвестований у мир в Європі на наступні десятиліття. Сили оборони України є найбільшою сухопутною армією на континенті. За будь-якого сценарію вони стануть силою, що захищатиме ваші домівки від війни. Ми готові зробити свій внесок у нову силу Європи», — наголосив міністр.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив на вирішальному моменті, коли формується нова архітектура безпеки в Європі, та підкреслив, що Україна буде її фундаментальним елементом.

“Ми повинні перетворити нову геополітичну реальність на дії. І чим швидше — тим краще”, — зауважив міністр.

Сибіга закликав європейським партнерів об’єднатися задля запобігання новій великій війні в Європі. Міністр зазначив, що Європа має консолідувати зусилля для захисту своїх принципів.

Глава МЗС також вкотре підкреслив, що Україна не прийме жодних ініціатив, розроблених без її участі. Він наголосив, що Україна прагне міцних гарантій безпеки.

“За будь-якого сценарію, потрібно зміцнювати нашу самодостатність. Це наша мета в Україні. І це має бути метою всієї Європи”, — заявив він.

Глава МЗС вкотре висловив глибоку вдячність європейським союзникам за безпрецедентну підтримку, яку європейські союзники та ЄС надавали протягом трьох років героїчної боротьби українського народу проти російського агресора.