Події

19:51 24.02.2025

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

1 хв читати
Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Генеральній Асамблеї ООН за підтримку резолюції "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні".

"Резолюція чітко вказує, що саме рф є агресором. Вона підтверджує прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Резолюція наголошує, що будь-які захоплення територій силою не можуть бути визнаними законними", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він підкреслив, що це важливий крок для відновлення дії міжнародного права та повернення світу до цілей і принципів Статуту ООН.

Як повідомлялося, проєкт резолюції Генеральної ассамблеї ООН щодо деескалації ситуації в Україні, внесену українською стороною та розроблену на підтримки Європейського Союзу, підтримали 93 країни-члени ООН.

 

Теги: #оон #резолюція #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 24.02.2025
Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

19:04 24.02.2025
Генасамблея підтримала резолюцію США щодо війни в Україні "шлях до миру" з правками також 93 голосами, Україна і США утрималися

Генасамблея підтримала резолюцію США щодо війни в Україні "шлях до миру" з правками також 93 голосами, Україна і США утрималися

18:56 24.02.2025
Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

18:48 24.02.2025
Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію 93 голосами, проти 18, 65 утримались

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію 93 голосами, проти 18, 65 утримались

18:07 24.02.2025
США у Генасамблії ООН виступають проти української резолюції і закликають зняти її на користь власної резолюції

США у Генасамблії ООН виступають проти української резолюції і закликають зняти її на користь власної резолюції

11:21 24.02.2025
Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

08:08 24.02.2025
Генасамблея ООН розгляне сьогодні резолюцію про сприяння миру в Україні

Генасамблея ООН розгляне сьогодні резолюцію про сприяння миру в Україні

15:58 23.02.2025
Сибіга: Резолюції США та України для голосування в ООН не є взаємовиключними

Сибіга: Резолюції США та України для голосування в ООН не є взаємовиключними

14:37 23.02.2025
На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

18:40 22.02.2025
Адміністрація Трампа тисне на Україну з вимогою змінити резолюцію у ООН із засудженням РФ

Адміністрація Трампа тисне на Україну з вимогою змінити резолюцію у ООН із засудженням РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

Генасамблея підтримала резолюцію США щодо війни в Україні "шлях до миру" з правками також 93 голосами, Україна і США утрималися

ОСТАННЄ

Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук

Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон

Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Глава МВС на спільному засіданні уряду та ЄК: обговорили безпеку кордонів з країнами ЄС та контроль за розповсюдженням зброї

Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА