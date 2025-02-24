Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Генеральній Асамблеї ООН за підтримку резолюції "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні".

"Резолюція чітко вказує, що саме рф є агресором. Вона підтверджує прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Резолюція наголошує, що будь-які захоплення територій силою не можуть бути визнаними законними", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він підкреслив, що це важливий крок для відновлення дії міжнародного права та повернення світу до цілей і принципів Статуту ООН.

Як повідомлялося, проєкт резолюції Генеральної ассамблеї ООН щодо деескалації ситуації в Україні, внесену українською стороною та розроблену на підтримки Європейського Союзу, підтримали 93 країни-члени ООН.