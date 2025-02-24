Телеком

21:03 24.02.2025

Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

2 хв читати
Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

Україна розраховує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в рамках приєднання до Roam like at home (RLAH) в найближчі місяці, заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наші зусилля особливо зосереджені на приєднанні до зони роумінгу ЄС і досягнення взаємного визнання. Щодо приєднання до єдиної роумінгової зони… ми забезпечили повне впровадження необхідних правових актів ЄС та подали відповідну нотифікацію Європейської комісії 7 листопада 2024 року Очікуємо на здійснення оцінки національного законодавства України щодо роумінгу найближчим часом. Є впевненість, що вона буде позитивною та вже в найближчі місяці цього року ми отримаємо рішення щодо надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу", - заявив Федоров у понеділок на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії.

Федоров закликав європейських колег підтримати продовження Joint Statement (Спільна заява українських і європейських операторів про доступний роумінг для українців).

Як відомо, спільна заява була продовжена вчетверте, остання пролонгація діє до 9 липня 2025 року. Заяву підписали 22 європейські телеком-оператори і сім українських телеком-операторів. Членкиня Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), Лілією Мальон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" говорила про те, що якщо дія заяви, яка передбачає поступливі умови для українських телеком-операторів закінчиться, а RLAH не настане, то існує великий ризик, що для операторів стане суттєвим викликом і далі надавати українським абонентам такі лояльні умови та доступні послуги в роумінгу.

Мальон також повідомила, що Україна робить все можливе, щоб приєднатись до RLAH не пізніше 2025 року. З цією метою була прийнята низка підзаконних актів.

На початку листопада 2024 року Україна подала в Єврокомісію нотифікацію – звіт про виконання "домашнього завдання" з транспортування  всх необхідних актів права ЄС в національне законодавство. Єврокомісія має оцінити, наскільки добре країна впоралась. Якщо висновок буде позитивним, комісія запропонує ЄС розпочати процедуру підготовки рішення про надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу. Після отримання відповідного мандату від держав-членів ЄС почнеться перехід до третього етапу, коли Україна і ЄС почнуть готувати рішення про взаємовизнання й внутрішній ринок для роумінгу. Саме це рішення після його схвалення всіма державами - членами Євросоюзу відкриє шлях до четвертого й фінального етапу – фактичного старту RLAH та його імплементації мобільними операторами.

 

Теги: #європа #роумінг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 24.02.2025
Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

20:38 24.02.2025
Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики

Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики

20:27 24.02.2025
Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

19:30 24.02.2025
Лідери України і країн Північної Європи та Балтії прийняли спільну заяву до річниці повномасштабної агресії Росії проти України

Лідери України і країн Північної Європи та Балтії прийняли спільну заяву до річниці повномасштабної агресії Росії проти України

17:37 24.02.2025
Справжній і міцний мир можливий, якщо Америка, Європа та Україна будуть разом – Зеленський на засіданні G7

Справжній і міцний мир можливий, якщо Америка, Європа та Україна будуть разом – Зеленський на засіданні G7

11:35 24.02.2025
Стратегічною мішенню РФ є Європа, її спосіб життя та безпека – Зеленський

Стратегічною мішенню РФ є Європа, її спосіб життя та безпека – Зеленський

11:01 24.02.2025
Сибіга закликав ЄС до зміцнення самодостатності України та Європи

Сибіга закликав ЄС до зміцнення самодостатності України та Європи

00:15 24.02.2025
Макрон: ми взяли на себе обов'язок забезпечити справедливе та тривале повернення миру в Україну

Макрон: ми взяли на себе обов'язок забезпечити справедливе та тривале повернення миру в Україну

19:19 23.02.2025
Європейська Рада збереться на спеціальне засідання 6 березня

Європейська Рада збереться на спеціальне засідання 6 березня

17:33 23.02.2025
Зеленський: Пропоную платформу об'єднаної армії Європи, в якій Україна стане першим кроком

Зеленський: Пропоную платформу об'єднаної армії Європи, в якій Україна стане першим кроком

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

Мережа "Київстар" зможе працювати 10 год без е/е з другої половини 2025 р. - CEO

Держспецзв'язку повідомляє про спроби кібератак від імені CERT-UA

Мінкультури підтвердило ВВС, "Белсат ТБ", "Укрінформу", "Наше радіо", НСТУ та Associated Press статус критично важливих

ОСТАННЄ

ЄК оприлюднить оцінку нотифікації для надання Україні внутрішнього ринку для роумінгу в березні – віцепрезидентка ЄК

Україна імплементує директиву NIS2 щодо безпеки мереж і інформаційних систем - Федоров

Україна і ЄС оновлять план впровадження електронних довірчих послуг - Федоров

Китайська ракета вивела на орбіту супутник зв'язку

Apple відключить функцію розширеного захисту хмарних даних у Великій Британії

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

Нові послуги для ветеранів і їх сімей з'явились у "Дії"

Google виплатить 326 млн євро для врегулювання податкового спору з владою Італії

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

Huawei вивела на міжнародний ринок перший у світі "трискладний" смартфон Mate XT

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА