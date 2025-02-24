Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

Україна розраховує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в рамках приєднання до Roam like at home (RLAH) в найближчі місяці, заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наші зусилля особливо зосереджені на приєднанні до зони роумінгу ЄС і досягнення взаємного визнання. Щодо приєднання до єдиної роумінгової зони… ми забезпечили повне впровадження необхідних правових актів ЄС та подали відповідну нотифікацію Європейської комісії 7 листопада 2024 року Очікуємо на здійснення оцінки національного законодавства України щодо роумінгу найближчим часом. Є впевненість, що вона буде позитивною та вже в найближчі місяці цього року ми отримаємо рішення щодо надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу", - заявив Федоров у понеділок на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії.

Федоров закликав європейських колег підтримати продовження Joint Statement (Спільна заява українських і європейських операторів про доступний роумінг для українців).

Як відомо, спільна заява була продовжена вчетверте, остання пролонгація діє до 9 липня 2025 року. Заяву підписали 22 європейські телеком-оператори і сім українських телеком-операторів. Членкиня Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), Лілією Мальон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" говорила про те, що якщо дія заяви, яка передбачає поступливі умови для українських телеком-операторів закінчиться, а RLAH не настане, то існує великий ризик, що для операторів стане суттєвим викликом і далі надавати українським абонентам такі лояльні умови та доступні послуги в роумінгу.

Мальон також повідомила, що Україна робить все можливе, щоб приєднатись до RLAH не пізніше 2025 року. З цією метою була прийнята низка підзаконних актів.

На початку листопада 2024 року Україна подала в Єврокомісію нотифікацію – звіт про виконання "домашнього завдання" з транспортування всх необхідних актів права ЄС в національне законодавство. Єврокомісія має оцінити, наскільки добре країна впоралась. Якщо висновок буде позитивним, комісія запропонує ЄС розпочати процедуру підготовки рішення про надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу. Після отримання відповідного мандату від держав-членів ЄС почнеться перехід до третього етапу, коли Україна і ЄС почнуть готувати рішення про взаємовизнання й внутрішній ринок для роумінгу. Саме це рішення після його схвалення всіма державами - членами Євросоюзу відкриє шлях до четвертого й фінального етапу – фактичного старту RLAH та його імплементації мобільними операторами.